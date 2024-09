Coppa Italia, scontri fatali. In palio il secondo turno

Turno infrasettimanale di Coppa Italia col ritorno del primo turno.

Antella-Fortis (ore 15) arbitro: Boeddu di Prato. La partita si gioca al "Pazzagli" con l’Antella che parte dal 2-1 dell’andata. La squadra di casa lamenta qualche assenza, Fortis al completo. Affrico-Grassina (ore 20,30) arbitro: Leonetti di Firenze. In virtù di un gol segnato da Dini, al "Lapenta" il Grassina dovrà impegnarsi per superare l’Affrico in buona salute dell’ex Villagatti. Locali senza Longo per squalifica, Pecorai e Vaccari in preallarme. Grassina privo di Caschetto, Travagli e Colasuono. Per la vincente Antella o Fortis.

Scandicci-Rondinella (ore 15) arbitro: Marchi di Siena. Si inizia alle 15 sul campo di San Casciano con lo Scandicci avanti di un gol. Ventrice rinuncia a Guidelli, Fasciana e Sabatini. Rondinella priva di Bartolini, Laverone, Ciardini e Fantechi. Gutili (nella foto) darà spazio a qualche Juniores.

Sestese-Lanciotto Campi (ore 21) arbitro: Grigoriadis di Siena. Grazie ai due gol di Berti e Mazzeo, la Sestese mira a passare il turno anche senza Piccini, Ermini squalificati e Manganiello infortunato. La vincente affronterà Scandicci o Rondinella.

Signa-Lastrigiana (ore 20,30) arbitro: Rinaldi di Empoli. Signa avanti di un gol di Lorenzo Tempesti. I canarini sono al completo, ospiti senza Borselli, Sarti e Innocenti. Chi supererà il turno se la vedrà fra Montespertoli o Perignano.

Giovanni Puleri