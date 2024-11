Coppa Italia Serie D, battuta la Sangiovannese 2-1. Il Follonica Gavorrano passa agli ottavi

Il Follonica Gavorrano trova la reazione in Coppa Italia di Serie D, battendo la Sangiovannese a domicilio per 2-1 e conquistando il pass per gli ottavi di finale della competizione. Prima frazione che si apre con il Follonica Gavorrano che vuole spingere forte e gli sforzi vengono premiati. Al 7’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: Kernezo porta avanti una buona azione sulla sinistra, la mette indietro per D’Agata che crossa e trova in spaccata Tatti sul secondo palo, il numero 20 insacca e porta avanti i biancorossoblù. E al 12’ l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Follonica Gavorrano: Kernezo entra in area servito da Pino e viene steso da Lorenzoni. Dal dischetto si presenta Lo Sicco che non sbaglia e trova il raddoppio. Al 25’ doppia occasione per la formazione valdarnese: prima Rotondo calcia e viene ribattuto sulla linea da Romano, con la palla respinta sul palo dal portiere, poi Della Spoletina si fa ancora ribattere sulla seconda conclusione. Nella ripresa, al 19’ il Follonica Gavorrano torna ad essere pericoloso, colpendo un palo clamoroso con Pino arrivato al tiro dopo una bella azione corale. Al 32’ la Sangiovannese accorcia. Rosso a Cellai per fallo su Rotondo lanciato a rete. Della Spoletina batte e riesce a infilare la palla sotto la barriera, accorciando le distanze. Al termine dei quattro minuti di recupero arriva così il triplice fischio dell’arbitro, con il Follonica Gavorrano che espugna il campo della Sangiovannese per 1-2 e passa il turno. SANGIOVANNESE: Patata, Lorenzoni, Pertici, Bertaso (13’ st Nannini), Chelli, Santeramo (29’ st Pertica), Della Spoletina, Shenaj (21’ st Romanelli), Rotondo, De Angelis (21’ st Sabattini), Lombardi (13’ st Nieri). All. Bonura. FOLLONICA GAVORRANO: Romano, Cellai, Morelli, D’Agata, Grifoni (17’ st Scartoni), Pino (33’ st Brunetti), Kondaj, Tatti, Lo Sicco, Rosini (10’ st Cret), Kernezo (22’ st D’Este). All. Masi. Reti: 7’ Tatti, 12’ Lo Sicco (r), 32’ st Della Spoletina. Note: espulsi: Cellai al 32’ st per fallo da ultimo uomo, Della Spoletina al 47’ st.