COPPA ITALIA SERIE D. Bocci e Rotondo: la Sangio passa a Poggibonsi

POGGIBONSI

0

SANGIOVANNESE

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi, Borri (61’ Fracassini), Fremura, Palazzesi; Mazzolli (86’ Mignani) Marcucci (61’ Martucci), Bigica (69’ Vitiello), Belli (57’ Boganini) Valori, Bellini.

All. Calderini

SANGIOVANNESE (3-5-2-): Barberini; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Bargellini (78’ Arrighi), Pardera, Nannini (78’ Shenaj), Sabattini, Pertici (85’ Lorenzoni) ; Bocci, Rotondo (94’ Lombardi). All. Bonura.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Reti: 53 Bocci, 78’ Rotondo.

NOTE - Spettatori 300 circa. Ammoniti: Santeramo.

POGGIBONSI - La Sangiovannese centra la qualificazione in Coppa Italia battendo a Poggibonsi, con due goal nella ripresa, i locali di Stefano Calderini. Primo tempo equilibrato con una grande occasione per parte, nella ripresa i giallorossi calano e sale in cattedra la formazione di Marco Bonura che prima con un colpo di testa di Bocci, al minuto numero 8, e poi con un gol di Rotondo, abile a rimettere in porta un precedente rigore fallito, sistema la pratica e attende adesso di sapere chi incontrerà tra Montevarchi e Figline, che questo pomeriggio si incontreranno al Brilli Peri. Una bella iniezione di fiducia in vista del campionato che comincerà domenica prossima.

Massimo Bagiardi