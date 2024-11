Coppa Italia serie D. I minerari vanno avanti

Il Follonica Gavorrano batte lo Sporting Club Trestina e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D. Minerari che sprecano anche il raddoppio nel finale fallendo un rigore. Dopo un primo tempo con pochi sussulti, il secondo tempo si apre con la clamorosa occasione mancata da D’Este, che da due passi calcia alto sopra la traversa sugli sviluppi di un corner. Al 2’ l’arbitro estrae il rosso ai danni di Souare, dopo un intervento su Ubaldi. Al 14’ il Follonica Gavorrano sfiora il gol su corner con Morgantini. Al 25’ altra occasione clamorosa, D’Este stacca di testa ma non trova la porta, sfiorando l’incrocio dei pali. E al 39’ arriva il vantaggio del Follonica Gavorrano: ancora un corner battuto da Lo Sicco per la testa di D’Este, che questa volta non sbaglia e porta i biancorossoblù sull’1-0. Al 43’ arriva una grande occasione per il raddoppio ma Pino trova la grande risposta del portiere ospite. Al 45’ Kernezo viene atterrato in area. L’arbitro fischia un penalty battuto da Kernezo e parato daTozaj. Follonica Gavorrano: Romano, Cellai (12’ st Grifoni), Brunetti, D’Agata (22’ st Morelli), Pino, Souare, Kondaj (12’ st Kernezo), Cret (35’ st Scartoni), Lo Sicco, Morgantini (30’ st Tatti), D’Este. Trestina: Tozaj, Ubaldi (20’ st Migliorati A.), Bucci, Tacconi, Vietina, Bergoglio, Granturchelli (43’ st Liberti), D’Angelo (30’ st Alunni F.), Nuti, Arduini (41’ st Belli), Bartolucci (41’ st Angheloni). All. Calori. Rete: 39’ st D’Este.