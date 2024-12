Coppa italia serie d. Il Sant’Angelo saluta. Piacenza ai quarti

SANT’ANGELO (Lodi)

Sconfitta casalinga per il Sant’Angelo, superato 3-0 da un Piacenza in grande spolvero che interrompe il recente periodo negativo e conquista l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie D. Decisive le reti di Bachini e Recino nel primo tempo. Nella ripresa, la formazione ospite ha gestito con intelligenza il vantaggio, supportata anche dai cambi, per poi chiudere la gara nel recupero con Andreoli. Il Sant’Angelo interrompe così una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. Il prossimo impegno per la squadra di Brognoli sarà il derby lombardo di domenica con la Castellanzese.M.B.