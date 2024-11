Coppa Italia Serie D. La Cittadella finisce subito in dieci. Il Lentigione ringrazia e si qualifica

cittadella

0

lentigione

2

CITTADELLA: Leonardi, Gandolfi, Andreotti (23’st Pucci), Teresi, Borsari, Panfilo (27’st Mandelli), Martey (15’st Sardella), Pezzani, Sala, Orlandi (37’st Prandi), Rovatti (34’st Mollicone). A disp.: Rosa, Rossi. All. Salmi

LENTIGIONE: Delti, Cortesi, Manzotti (19’st Luppi Bianchini), Bocchialini, Piccioni, Manco, Bonetti (37’st Baratta), Grieco, Martini (1’st El Adnani), Nappo (1’st Cabassa), Frimpong (14’st Ferrari). A disp.: Zovi. All. Cassani

Arbitro: Pascale di Pistoia

Reti: 10’ Bocchialini, 45’st Grieco

Note: espulso al 34’ Sala, ammoniti Salmi, El Adnani

Sul campo neutro di Budrio (San Damaso era indisponibile), la Cittadella saluta nei 32esimi la Coppa Italia di Serie D, battuta 2-0 dal Lentigione che sfiderà (stavolta al campo ’Allegretti’) anche domenica in campionato. Salmi manda in campo tutte le seconde linee, tranne Martey squalificato in campionato, facendo debuttare per la grande emergenza in difesa il 2007 Marco Panfilo della Juniores. La gara si sblocca dopo 10’ con Bocchialini che calcia dal limite, la palla subisce una deviazione e finisce alle spalle di Leonardi. Al 13’ ci prova Martey, ma la palla è telefonata tra le braccia di Delti. Nuova svolta al 34’, Sala va già in area chiedendo rigore, l’arbitro sorvola e l’attaccante dice una parola di troppo al direttore toscano che estrae il rosso diretto. Al 32’ cross in mezzo dalla destra, Nappo scheggia la traversa. Nella ripresa il rientrante Sardella innesca Orlandi che calcia di poco a lato. Al 20’ Orlandi dal limite coglie il palo. Al 32’ Grieco che calcia a botta sicura, Leonardi in tuffo respinge, poi il portiere si ripete poco dopo su Bocchialini in area piccola. Debuttano a gara in corso anche gli altri tre Juniores classe 2006 Pucci, Prandi e Mollicone, ma proprio al 90’ Grieco trova in ripartenza il 2-0 per i reggiani che vanno ai sedicesimi.

San Marino. Salta un’altra panchina nel girone ’D’ di Serie D. il San Marino penultimo (un punto in 6 gare) ha esonerato mister Emmanuel Cascione, in pole per sostituirlo Oberdan Biagioni, ex Olbia.