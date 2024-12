Coppa Italia Serie D: Ravenna sfida Cjarlins Muzane nei quarti di finale

Tempo di Coppa per il Ravenna. I giallorossi tornano in campo oggi pomeriggio per affrontare i friulani del Cjarlins Muzane nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di serie D. L’appuntamento è alle 17, al Benelli (arbitro Ismail di Rovereto; biglietti a 35, 16, 22, e 10 euro; diretta web sul sito internet di Telefriuli).

I giallorossi, terzi in campionato a -1 dalla coppia di testa Tau-Forlì, sono arrivati alle soglie delle semifinali dopo aver eliminato Forlì 6-5 ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari; Forsempronese 3-1; Lentigione 1-0; Castelfidardo 2-1. I friulani, decimi in campionato nel girone C con 25 punti, a -4 dalla zona playoff e a +4 sulla zona playout, sono giunti ai quarti, eliminando Lavis 2-0; Portogruaro 7-6 ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari; Montecchio 2-0; Pro Palazzolo 2-1; e la capolista Dolomiti Bellunesi 3-0.

Si gioca col tradizionale format di ‘partita secca’, con accesso alle semifinali da parte della vincitrice. In caso di pareggio al 90’ si procederà immediatamente ai calci di rigore, senza l’appendice dei tempi supplementari. Chi la spunterà dal match del Benelli affronterà in semifinale (con gare di andata e ritorno) la vincente di Piacenza-Lavagnese (in campo oggi alle 15). Nella parte bassa del tabellone, gli altri due quarti sono Livorno-Guidonia (14.30) e Martina-Enna (20.30).

Come già ampiamente sperimentato nei precedenti turni, il Ravenna – che domenica tornerà al Benelli per ricevere la visita del Progresso nell’ultimo turno del girone di andata e del 2024 – si presenterà in campo con un robusto turnover. All’appello mancheranno lo squalificato Drapelli e gli infortunati Nappello e Mereghetti. Uno spazio in più potrebbero averlo i titolari Milan e Rossetti, che poi saranno squalificati domenica in campionato contro il Progresso.

Il Ravenna si ritroverà di fronte per la sesta volta nelle ultime stagioni Mauro Zironelli, allenatore del Cjarlins Muzane. Il tecnico berico, che non ha mai vinto contro i giallorossi, è stato avversario del Ravenna nel 2015-16 quando sedeva sulla panchina dell’Alto Vicentino (0-0 al Benelli; 2-2 a Valdagno); poi nel 2017-18 quando allenava il Mestre (2-1 al Benelli; 0-0 al Baracca); e infine nel 2020-21 quando subentrò all’esonerato Montero sulla panchina della Sambenedettese (1-1 al Benelli).

Per la sfida odierna è stata emessa la tradizionale ordinanza anti vetro e anti alcol, e quella parallela sulla viabilità, nella formula più ‘morbida’, ovvero con "disposizioni da attuarsi solo in caso di necessità" a patire da 2 ore prima del fischio d’inizio (anche se sui cartelli esposti sulle transenne, il divieto parte erroneamente dalle 14) a un’ora e mezza dopo la fine (anche se, coi rigori, non è detto che il match finisca alle 18.45).

Intanto, in chiave mercato, procede la valutazione su Abdel Zagré, centravanti del Burkina Faso, classe 2004, svincolato dal Sakaryaspor, club turco di serie B, ma di proprietà degli elvetici del Sion, e in prova da lunedì.