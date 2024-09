COPPA ITALIA SERIE D. Sangio all’esame. Poggibonsi: Bonura cerca conferme

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese è di scena questo pomeriggio, alle 18, a Poggibonsi per il primo turno di Coppa Italia. Affronterà i giallorossi di Stefano Calderini, che hanno riposato nei preliminari, con l’intento di poter andare avanti nella competizione ma, soprattutto, mettere benzina importante nelle gambe in vista dell’inizio del campionato che vedrà gli azzurri di Bonura, domenica 8 settembre, in trasferta a Figline. L’allenatore non potrà contare su cinque dei suoi effettivi. Pochi saranno i cambi rispetto al vittorioso 11 sceso in campo con il Terranuova Traiana vale a fire Barberini in porta, linea difensiva 3 con Della Spoletina, Fumanti e Santeramo, Bargellini o a Arrighi lungo l’out di destra di centrocampo assieme a capitan Nannini (nella foto), Pardera, Sabattini e Pertici per poi concludere con i due riferimenti offensivi Bocci e Rotondo. La gara sarà secca, in caso di parità al 90º si procederà con i tiri dal dischetto. La vincente affronterà una tra Montevarchi e Figline in programma domani alle 15. Arbitrerà Davide Ammannati di Firenze.

COSÌ IN CAMPO

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti; Bargellini, Pardera, Nannini, Sabattini, Pertici; Rotondo, Bocci.

All. Bonura.

Massimo Bagiardi