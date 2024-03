Coppa Marche di Seconda categoria, il San Biagio alza il cielo il trofeo

Il San Biagio scrive la storia. La formazione della frazione osimana vince la prima Coppa Marche di calcio a 11 (Seconda Categoria) della sua storia (a gennaio l’aveva già vinta con la squadra di calcio a 5 di D). Al Ferranti di Porto Sant’Elpidio supera in rimonta 2-1 il Petritoli, capolista del girone G di Seconda e avversario che conferma qualità importanti, giocando palla a terra nonostante alcune assenze. Che pesato però alla lunga, mentre gli osimani proprio dalle sostituzioni hanno trovato energie nuove per ribaltare il risultato. Perché al 18’ del primo tempo il Petritoli trova il vantaggio con un tiro al volo di Pennesi. A inizio secondo tempo arriva il pareggio di Giacchetta mentre il gol vittoria porta la firma di Malatesta. Il Galletto di San Biagio alza al cielo la sua prima Coppa in 46 anni.

Il tabellino

PETRITOLI 1 SAN BIAGIO 2

PETRITOLI: Marrozzini, Kujabi, Pennesi (20’ st Raffaeli), Echegaray, Voci, Miola (14’ st Elezi), Vitali S., Vitali L., Strappa, Lattanzi, Verdecchia. All. Vitali A. SAN BIAGIO: Buontempi, Quercetti, Venturini (1’ st Baldoni), Brasili, Camilletti, Antinori, Carotti (Giacchetta M.), Marchetti (14’ st Rosini), Binci, Marinelli T. (18’ st Camara), Malatesta (40’ st Bottegoni) All. Marinelli M.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Reti: 18’ pt Pennesi, 3’ st Giacchetta, 35’ st Malatesta.