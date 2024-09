Coppa Marche Prima Categoria. La Mercatellese aspetta il Peglio. Muraglia sul campo del Mondolfo

Oggi le società che hanno scelto di partecipare alla Coppa Marche giocano per la seconda giornata dei triangolari. Questo il programma che vede coinvolte le provinciali di Prima categoria. Mercatellese-Peglio. Si gioca al Comunale di Mercatello sul Metauro alle 14,30. Arbitra Giacomo Montani di Pesaro. Riposa il Real Altofoglia che sette giorni fa aveva battuto la Mercatellese (1-0). Atletico Mondolfo 1952-Muraglia al ‘Longarotti-Lucchetti’ di Mondolfo alle ore 15,30. Arbitra Giulia Rupoli di Pesaro. In gara uno il Csi Delfino Fano aveva vinto a Muraglia (0-1). Riposa il Csi Delfino. Per la Coppa Marche di Seconda categoria oggi sono in programma queste partite (ore 15,30): Santa Cecilia Urbania-Santangiolese (riposa Vadese) arbitra Andrea Bindella di Pesaro. Piandimeleto-Valfoglia (rip. O.Macerata Feltria), arbitra Andrea Giorgiani di Pesaro. Montelabbate- Real Mombaroccio (rip. Gradara), arbitra Antonio D’Addario di Pesaro. Asd Vf Adriatico-Marottese Arcobaleno (rip. Arzilla) inizio gara ore 14,30, arbitra Matteo Grossi di Pesaro. Marotta Maroso Mondolfo-Frontonese (rip. Monte Porzio), inizio gara ore 15 arbitra Luca Morici di Pesaro. Borgo Molino-Tre Castelli (rip. Terre del L.), arbitra Giovanni Maria Serfilippi di Pesaro. Oggi prende il via il campionato Juniores Nazionale e tra le compagini del calibro di Vis Pesaro, Ancona e Delfino Pescara il girone annovera anche il Fossombrone di mister Canestrari. Il debutto della squadra metaurense nel pomeriggio odierno allo stadio ‘Marcello Bonci’ di Fossombrone contro la Sambenedettese (ore 16, ingresso 5 euro).

am. pi.