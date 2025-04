Coppa Marche: Real Cameranese e Folgore Castelraimondo si sfidano per la finale

A Chiesanuova si assegna la Coppa Marche di Prima categoria, alle 20.30 di oggi si sfideranno Real Cameranese e Folgore Castelraimondo. "È una finale – osserva Angelo Ortolani, allenatore della Folgore – in cui daremo tutto pur di ottenere il massimo, dall’altra parte troveremo una Cameranese che è una bella realtà allenata da Giorgio Pantalone che è stato mio giocatore nel 94 nell’Azzurra". Il tecnico analizza gli avversari. "Si tratta di una squadra che dispone di buoni elementi e con interessanti individualità, tra l’altro è anche abile a utilizzare più moduli di gioco. Pure l’anno scorso sono arrivati all’ultimo atto della competizione dove sono stati battuti dalla Vigor Montecosaro. Per loro si tratta di una partita importantissima essendo fuori dai playoff". Un traguardo, invece, centrato dalla Folgore. "Per noi questa finale è il culmine di un percorso fatto dai giocatori ed è giusto giocarsela al massimo, è una finale mai disputata dalla società. La partita si inserisce al momento giusto avendo già centrato il traguardo dei playoff". È stato un periodo segnato da tante gare ravvicinate. "Abbiamo giocato spesso durante la settimana. Mano a mano che siamo andati avanti abbiamo visto avvicinarsi il traguardo della Coppa Italia". Sarà una gara equilibrata. "Alla fine – conclude Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo – festeggerà chi è più bravo a cogliere il momento opportuno".