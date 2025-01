Coppa, per i ragazzi di Armillei c’è l’Urbania

Sarà l’Urbania la prima avversaria del Sansepolcro nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, quella degli ottavi di finale. Nel tabellone già impostato, infatti, la vincente dell’Umbria è accoppiata con quella delle Marche e la doppia sfida è in programma nei mercoledì del 12 e del 19 febbraio. Resta tuttavia da decidere ancora la sede della sfida di andata. Una trasferta di poco più di 50 chilometri attende dunque i bianconeri, che in passato hanno affrontato a livello di Serie D l’Urbania, la quale in campionato naviga nei quartieri medio-alti della classifica. Chi passerà il turno, se la vedrà poi il 5 e il 12 marzo con la vincente fra la compagine dell’Emilia Romagna e quella della Toscana, ma è chiaro che al momento – dopo un’Epifania ancora di festa e di riposo – la mente del Sansepolcro sia di nuovo concentrata sul Cannara. Alla finale regionale di Coppa, seguirà infatti domenica prossima lo scontro al vertice sul rettangolo dello stadio Alberto Spoletini, impianto amico dei rossoblù.

"Nonostante fosse rimasto in dieci fino praticamente da subito, il Cannara si è chiuso bene e in qualche circostanza ha saputo rendersi anche insidioso", ha commentato con soddisfazione il tecnico Antonio Armillei del Sansepolcro, che domenica scorsa a Bastia ha alzato al cielo per la seconda volta nella sua carriera il trofeo umbro di Coppa, dopo averlo vinto nel 2019 con il Foligno. "Il campionato è un’altra cosa – ha poi precisato Armillei – anche se le difficoltà rimangono immutate, tanto più che loro giocheranno in casa e con il massimo delle motivazioni, dal momento che sono in palio punti davvero importanti oltre alla vetta della classifica".

Claudio Roselli