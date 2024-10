Coppa Promozione. La Real Cerretese ottiene la qualificazione. Fedi in grande forma trova il guizzo giusto

CERBAIA

0

REAL CERRETESE

1

CERBAIA: Frizzi, Marino, Manarchetti, Cei, Fontanelli, Zahohani, Bandelli, Cecchi, Diegoli, Ponziani. A disp. Testaguzza, Lotti Francesco, Lotti Federico, Antichi, Petrozza, Pecci, Enache, Mazzoni. All. Sacconi

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Tramacere, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Pieri, Novi. A disp. Arrighi, Meoli, Antonini, Lapi, Shahid, Boscoli, Cianchini. All. Petroni.

Arbitro: Casale di Siena (assistenti Biondi di Lucca e Rontani di Firenze).

Rete: 35’ Fedi

CERBAIA – Serviva una vittoria e la vittoria è arrivata. Nella terza e decisiva partita del triangolare del primo turno di Coppa Italia di Promozione la Real Cerretese doveva assolutamente superare il Cerbaia per qualificarsi e ci è riuscito grazie al guizzo di Fedi (nella foto). Nonostante alcune defezioni come Chiavacci in difesa, Nieri e Safina in mezzo e bomber Bouhafa davanti i biancoverdi hanno disputato un grande primo tempo, che potevano aver chiuso anche sul 2-0 se Frizzi non avesse compiuto due ‘miracoli’ su Pieri e lo stesso Fedi. Ripresa più di controllo invece per la squadra di Petroni, che non ha comunque mai rischiato nulla. Il 4 dicembre negli ottavi i ‘medicei’ saranno di scena al Castellani di Montelupo.

Si.Ci.