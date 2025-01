L’Arezzo stringe per Gilli, sogno Bortolussi

di Andrea LorentiniAREZZOMatteo Gilli è sempre più vicino all’Arezzo. La trattativa con il Picerno per il trasferimento in amaranto del difensore centrale, classe ‘97, è ben avviata e potrebbe sbloccarsi definitivamente già entro il fine settimana. Si tratta del primo colpo in entrata messo a segno da Cutolo nel mercato di gennaio che nel frattempo ha raggiunto l’intesa con Chiosa per il rinnovo contrattuale fino al giugno 2027. Il club di viale Gramsci pare, infatti, aver bruciato la concorrenza degli altri club (Juve Stabia, Crotone e Vicenza) che avevano messo gli occhi sul 27enne difensore trentino.

Cresciuto nel Verona, ha fatto il salto nei professionisti soltanto nel 2022 con la maglia della Gelbison ma ha saputo imporsi in fretta grazie a fisicità e personalità. Il tesseramento di Gilli presuppone l’uscita di almeno uno se non due elementi nel pacchetto arretrato. Il primo della lista è Dario Del Fabro che però è vincolato fino al 2026. C’è da trovare la formula più conveniente per la sua cessione. L’altro indiziato è Masetti, pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio, e che potrebbe essere propenso a trovare una destinazione per giocare con continuità.

Cutolo prima di prendere una decisione definitiva avrà un confronto con il procuratore del ragazzo, ma anche cono lo stesso Troise. Se dovesse restare si metterà in concorrenza con gli altri centrali e a quale punto ci sarebbe da valutare il destino di Mirko Lazzarini. Al momento l’Arezzo ha respinto la corte della Lucchese, ma la situazione del classe 2000 resta fluida. Anche perchè con l’arrivo di Gilli e la conferma di Bigi il rischio di vedersi ridotti gli spazi sia in mezzo che a destra è concreta. La suggestione più interessante riguarda, però, l’attacco dove è tornato di moda il nome di Mattia Bortolussi, uno dei centravanti più prolifici di questa prima parte di stagione in serie C con 10 reti che stanno trascinando il Padova verso la conquista della serie B. I biancoscudati stanno dominando il girone A e Bortolussi è uno dei protagonisti principali. La suggestione - e non una reale trattativa che al momento non c’è - nasce dal fatto che il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e non ha ancora rinnovato. Già in estate il cavallino aveva fatto un tentativo.

Per adesso rimane un sogno di inizio mercato perchè se guardiamo alla realtà dei fatti, i margini per quello che sarebbe un colpo a tutti gli effetti sono ridotti. Difficile che il Padova ceda il suo bomber anche a costo di perderlo a parametro zero e che Bortolussi lasci a metà stagione una squadra lanciata verso la promozione. Più credibile il fatto che si lavori già oggi per giugno. Decisamente più semplice la pista che conduce a Easton Ongaro del Novara.