La strada del Grifone. Partitella con la Juniores

Con l’amichevole contro la formazione Juniores, i biancorossi di mister Consonni (nella foto) ieri pomeriggio allo stadio "Zecchini" hanno ripreso la preparazione in vista della gara di campionato che domenica vedrà il Grosseto impegnato sul terreno dello stadio "Luigi Muzi" di Orvieto. Tutti i giocatori, dopo aver trascorso le festività in famiglia, si sono presentati in ottima condizione fisica superando i consueti test di controllo. Il tecnico Consonni, com’è sua abitudine, ha mescolato le carte alternando gli schieramenti. Riccobono e Possenti, con qualche problema fisico, hanno svolto un lavoro differenziato. Il Grosseto, dunque, si accinge ad affrontare il girone di ritorno come la squadra da battere dopo la clamorosa performance effettuata nel girone di andata. E proprio per questo motivo i biancorossi, impegnati in una corsa ad inseguimento, non possono permettersi il lusso di compiere passi falsi.

Intanto la segreteria biancorossa comunica che al Bar Tripoli in via Tripoli sono in vendita fino alle 19 di sabato i biglietti per assistere alla gara che vedrà il Grifone affrontare domenica inizio alle 14.30 l’undici dell’Orvietana. Il costo del biglietto per il settore ospiti è 13 euro, nessuna riduzione in prevendita. E’ possibile acquistare i tagliandi anche domenica al botteghino dello stadio umbro: il biglietto per il settore ospiti è 15 euro e 10 euro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni.