Giocherà con il numero 70. Campagna si presenta: "Voglio fare un salto di qualità»

Simone Campagna ha scelto la maglia numero 70 per la sua nuova avventura in biancorosso. Il centrocampista classe 2002 ha firmato per un anno e mezzo col Carpi ed è stato presentato ieri presso lo sponsor CarpiCasa di viale Manzoni, al fianco del titolare Filippo Camurri. "E’ un giocatore che conosciamo bene – le parole del ds Marco Bernardi – e i 18 mesi di contratto vanno nel solco della strada intrapresa in estate con giocatori giovani e funzionali per fare un percorso insieme. Il mercato? Casarini sarà presentato domani (oggi alle 9 presso Auto Grifone a Carpi, ndr), cerchiamo un under a sinistra, mentre Sereni è ufficiale a L’Aquila dopo che ci ha chiesto lui di trovare più spazio".

Dopo i 10 gol in 61 gare in D con Corticella e Ravenna, Campagna ha debuttato in C ad Ascoli giocando 13 gare. "Ad Ascoli non è andata come pensavo – le sue parole - sono arrivato in un ambiente molto teso per la retrocessione che ci chiedeva subito di vincere. Non è stato semplice e così a fine dicembre ho chiesto al mio agente se c’erano altre opzioni. Appena saputo dell’interesse del Carpi non ho esitato, sono contento e motivato e in questi primo giorni ho trovato tanto entusiasmo. Ho visto il Carpi in tv ed è una squadra che mi piace tanto per come gioca e fa possesso palla, il mister ha un modo di fare calcio che mi affascina e mi ricordo che nel 2-2 di Carpi con l’Ascoli ci hanno messo sotto a lungo. Il duello dell’anno scorso col Ravenna? Penso che la C l’abbiamo persa nello scontro diretto di Carpi".

Cresciuto nel Bologna, dove è arrivato fino in Primavera, Campagna è un centrocampista molto duttile. "Posso fare il mediano a due o la mezz’ala – spiega, il giocatore di Calderara – a volte ho fatto anche il trequartista. Sono un giocatore a cui piace "aggredire" e inserirmi, ho qualche gol nelle gambe".

Davide Setti