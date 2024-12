Coppa Promozione. Montelupo-Real Cerretese: in palio i quarti di coppa. Gli amaranto proveranno a difendersi nel loro fortino

Derby con in palio i quarti di Coppa Italia Promozione oggi alle 15 al Castellani di Montelupo, dove gli amaranto ricevono la Real Cerretese. Entrambe arrivano da un’importante vittoria casalinga per 1-0 in campionato, il Montelupo ai danni del Castelfiorentino United e i ‘medicei’ contro il Casalguidi. Dopo tredici giornate i padroni di casa sono attualmente settimi con 19 punti nel girone B, mentre i biancoverdi occupano la terza piazza del raggruppamento A a quota 25. Proprio in casa il Montelupo ha costruito la sua classifica perdendo una sola gara e incassando appena 3 reti, ma in trasferta la Real Cerretese è comunque temibile avendo raccolto 5 risultati positivi sulle 7 partite disputate. Per quanto riguarda questa competizione nel primo turno il Montelupo ha vinto il triangolare con Firenze Ovest e Centro Storico Lebowski pareggiando 1-1 in casa con i primi e superando 2-1 in trasferta i secondi, mentre la squadra di Petroni ha messo in fila Ginestra e Cerbaia battendole entrambe per 1-0.

Tutti favorevoli alla Real Cerretese gli ultimi 4 precedenti che risalgono alle stagioni di Promozione 2012-13 e 2013-14. Tra gli ex nelle fila del Montelupo figura il giovane centravanti Masoni, 3 reti in 23 presenze lo scorso anno al Palatresi, mentre in quelle ospiti spicca Bouhafa, 18 gol in amaranto nel campionato di Prima Categoria 2018-19. In caso di parità al 90’ si calceranno subito i rigori e la qualificata affronterà il prossimo 8 gennaio la vincente di Luco-Fiesole. Si.Ci.