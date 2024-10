Coppa provinciale di Terza: parte bene il Lido. Lo SportingForte gioca a tennis col Retignano

In Coppa provinciale di Terza categoria si sono giocate le gare di ritorno del primo turno o la 2ª giornata dei vari triangolari.

Stiava-Lido di Camaiore 1-2 Successo di spessore per i giallobù di Francesco Orsetti che espugnano il “Martellini“ in rimonta contro uno Stiava già sconfitto 2-1 pure nella prima uscita di Coppa dal SalaVetitia Seravezza FC (che a questo giro riposava). E pensare che per i padroni di casa il match si era messo subito bene avendolo sbloccato già al primo minuto con Matteo Bertilotti che riceve palla in area e con un preciso pallonetto beffa l’ex di turno Lari in uscita. Il pari lidese arriva poco dopo la mezz’ora con capitan Angelo Vizzoni che calcia e trova il gol grazie anche ad una deviazione che beffa l’incolpevole Barsi. In avvio di ripresa ecco il controsorpasso dei cavallucci col rigore trasformato dallo specialista Marzio Luisotti che spiazza Barsi. Il Lido ora si giocherà la qualificazione con la corazzata Seravezza FC.

Sporting Marina di Pietrasanta-Bargecchia 1-3 Dopo aver pareggiato 2-2 all’andata, stavolta i collinari di mister ’Pippo’ Piana detto "Maste & Commander". Il return match a “Le Iare“ è dominato dai bargecchini che segnano con Michael Del Carlo in morbido pallonetto e poi con la doppietta di Francesco Lo Monaco (il primo gol è su punizione). I pietrasantini accorciano le distanze con Guidotti a fine primo round. Poi nella ripresa le porte rimarranno inviolate e si segnala solo il palo di Simoni per gli ospiti. Il Bargecchia passa dunque il turno in Coppa.

Sporting Forte dei Marmi-Retignano 6-0 Partita senza storia, con lo Sporting Forte che si rialza subito dopo la sconfitta 3-1 del sabato precedente rimediata al “Tognocchi“ di Minazzana contro la Montagna Seravezzina. Nel posticipo del lunedì sera i nerazzurri archiviano in fretta la partica stazzemese rifilando un “cappotto“ tennistico al Retignano... che “passa sotto al tavolino“ (come si direbbe nel biliardino). Le reti fortemarmine portano la firma di Bazzichi, Leonardi, Salini, Alessio Maggi e Mussi più un’autorete. Mercoledì 9 ottobre il Retignano se la vedrà con la Montagna, cui basta anche solo un pari nel derbyssimo per superare il turno.

Le altre gare di Coppa (in grassetto le qualificate): Aquila Sant’Anna-San Vito 6-5 d.c.r.; Sant’Alessio-Trebesto 3-4; Atl. Marginone-Spianate 1-5; Barga-Coreglia 0-3; Boston Villa-Pontecosi Lagosi 0-3; Filicaia Diavoli Rossi-Casciana Poggio 3-2; Sporting Vagli-New Team 1-7; Lucca Ovest-Farneta 1-1 (San Lorenzo 3, Lucca Ovest e Farneta 1); Vorno-Lammari 2-2 (Villa Basilica 3, Vorno e Lammari 1).

Nel prossimo weekend inizia il campionato e alla 1ª giornata c’è subito come piatto forte il derbyssimo Bargecchia-Stiava.