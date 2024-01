Coppa Regionale di Prima Categoria. Il San Giuliano vola in semifinale

SELVATELLE

1

SAN GIULIANO

2

SELVATELLE: Martinelli, Turini, Tosi, Pini (42’st Verola), Marchetti, Marianelli, Ciandri (41’st Tozzini), Telleschi, Puccioni (13’st Micheletti), Reda, Vaira. All. Chetoni.

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Bozzi, Carani, Ghelardoni (28’st Pesci), Bortoletti (8’st Nacci), Di Paola, Doveri, Veli (28’st Micheletti). All. Roventini.

Arbitro: Ghelardoni di Pisa.

Marcatori: al 5’st Di Paola, 8’st Reda (R), 35’st Di Paola (R).

Note: al 48’st espulso Vaira per proteste.

SELVATELLE – Con fatica e di misura i neroazzurri del San Giuliano battono il Selvatelle e si qualificano per la semifinale regionale di Coppa di 1° Categoria. Certo il San Giuliano sta letteralmente dominando il campionato, imbattuto, ma soprattutto primo in classifica con quarantanove punti messi insieme dopo diciassette gare. Da parte sua il Selvatelle è la vera rivelazione del girone B e, seppur distaccata, viaggia in seconda posizione. Una partita attesa che si è anche rivelata combattuta e agonisticamente di ottimo livello. Neroazzurri ospiti che già al 1’ vanno vicini al gol con un colpo di testa di Di Paola respinto da Martinelli. Nella ripresa al 5’ il risultato si sblocca grazie ad un poderoso rinvio del portiere ospite Giacobbe con palla che Di Paola riesce a controllare e poi a depositare in rete dopo essersi liberato del portiere. I locali non si perdono d’animo e all’8’ si guadagnano un calcio di rigore per atterramento di Reda. Rigore che lo stesso Reda trasforma. Il San Giuliano si getta in avanti per riportarsi in vantaggio ed evitare i supplementari e al 32’, su un calcio d’angolo, si guadagna un calcio di rigore grazie a Pesci che viene atterrato in area. Anche in questo il bomber Di Paola non si smentisce e trasforma. Nel finale, in pieno recupero, il Selvatelle prima sfiora il pareggio, al 48’, con un tiro di Telleschi. Poi va anche in gol, al 50’, ma l’arbitro tra le proteste annulla la rete per un fallo di mano in area di una attaccante locale. Ci rimette solo Vaira che viene espulso.

Pietro Mattonai