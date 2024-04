Coppa Regionale Terza Categoria. Olmi e Lanterna in assoluta parità. Il sorteggio premia i lastrigiani

La Lanterna ha conquistato la semifinale nella Coppa Regionale di Terza Categoria. La squadra di Lastra a Signa, dopo la vittoria nella finale della Coppa Fringuelli, ha cominciato l’avventura regionale in un triangolare. Nella prima partita ha vinto per 2-1 sul campo dei pratesi del San Giusto e nella terza ha pareggiato in casa per 2-2 con i pistoiesi dell’Olmi, che nella seconda gara avevano battuto a loro volta per 2-1 il San Giusto.

A questo punto, per decretare la vincitrice del girone (con le due squadre in assoluta parità per punti e differenza reti) è stato necessario il sorteggio, che ha premiato La Lanterna.