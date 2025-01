Coppa, rimonta Sestese. Sorrisi dagli undici metri

SESTESE 7 CASTIGLIONESE 5 dopo calci di rigore (2-2)

SESTESE: Giuntini, G. Matteo, Pisaniello, L. Matteo, Biondi, Cirillo, Dianda (74’ Sarr), Belli, Ermini, Ciotola (53’ Casati), Manganiello (46’ Berti). All.: Polloni.

CASTIGLIONESE: Balli, Viciani (88’ Falomi), Cavallini (80’ Parisi), Gori, Cecci, Menci, Alves Da Silva (55’ Berneschi), Evangelisti (75’ Bergoglio), Adami, Minocci, Priorelli (64’ Scichilone). All.: Fani.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Marcatori: 21’ Cavallini, 67’ Berneschi, 71’ L. Matteo, 74’ Berti

Note: spettatori 150. Angoli: 6-7. Ammoniti: Biondi, Dianda, Cecci.

Con una rimonta quasi impensabile, la Sestese prima rischia e poi ribalta il risultato e si aggiudica la gara ai rigori con cinque tiri su cinque, guadagnando il pass per la finale di Coppa Italia di Eccellenza che giocherà al "Bozzi" contro la Massese. Al pronti e via, lunga fase di studio, ma al 21’ passano gli ospiti: angolo di Priorelli con palla che perviene a centro area. Perfetto stacco di testa di Cavallini che supera Giuntini.

La Sestese cerca di reagire ma non trova il guizzo vincente. Nella ripresa al 68’ gli ospiti raddoppiano: Berneschi ben servito segna il 2-0. La Sestese non ci sta: con i cambi effettuati da Polloni cambia la musica. Al 71’ Lorenzo Matteo trova il tiro vincente per riaprire la gara. Al 74’ arriva il pareggio: Casati lancia centralmente per Berti che si davanti a Balli non sbaglia. Sale l’entusiasmo e la convinzione in casa Sestese e nei minuti finali, in due occasioni i rossoblù potrebbero segnare 78’ Giacomo Matteo scheggia la traversa, all’89 Casati a porta sguarnita sbaglia il gol vincente per manda le squadre ai rigori. La sequenza: Casati gol, Falomi, gol, Cirillo gol, Adami gol, L. Matteo gol, Berneschi gol, Pisaniello gol, Balli parato, Berti segna il gol decisivo.

Giovanni Puleri