Coppa, semifinale in palio. Sestese e Grassina: a voi

Si giocano oggi i quarti di finale di Coppa Italia con gara unica, con la sfida fra le due uniche squadre fiorentine rimaste in gioco: la Sestese (girone A) e il Grassina (girone B). Per regolamento, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità, si procederà ai calci di rigore. Dunque, oggi, alle 15, allo stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino (arbitro Poggianti di Livorno) fari puntati sul match-clou decisivo fra la squadra di casa del tecnico Polloni e quella del Grassina di Cellini. Una sfida che si prospetta interessante con la Sestese che nel girone A sta viaggiando a gonfie vele come ha dimostrato anche nell’ultimo turno nonostante le assenze di Saar, Lorenzo Matteo e Biondi (nella foto) che oggi saranno della partita. Invece, non ci saranno Giacomo Matteo ancora infortunato e Piccini squalificato; mentre in attacco i rossoblù confermano nuovamente i punti di riferimento con Mazzeo, Berti e Manganiello. Il Grassina che proviene dal pareggio sul campo dello Scandicci, si presenterà privo di Alfarano e Fabiani infortunati, con il nuovo acquisto Giannelli a disposizione.

E’ probabile che a centrocampo Mazzanti e in attacco Baccini, possano trovare posto mentre fra i pali, sarà riconfermato Merlini in sostituzione di Bartoli uscito per infortunio con lo Scandicci. Sul davanti i punti di riferimento per i rossoverdi saranno Simoni, Parrini più Baccini, con l’alternativa Betti. In semifinale la vincente di Sestese e Grassina, affronterà la vincente fra Castiglionese e Certaldo. Infine, oggi prima delle gare in programma sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Calenzano. Queste le altre gare di oggi: Cuoiopelli-Massese, Mob. Ponsacco-Perignano e Castiglionese-Certaldo.

Giovanni Puleri