Coppa Serie D, Formato e Guidone piegano il Corticella. La Cittadella non si ferma. Ora sfida con il Lentigione

cittadella

2

corticella

0

CITTADELLA: Piga, Fontana, Sardella, Serra, Formato, Marchetti (27’st Sala), Aldrovandi (1’st Sabotic), Guidone (14’st Tru?elli), Osuji (19’st Pezzani), Caesar Tesa (7’st Mora), Bertani. A disposizione: Albieri, Gandolfi, Teresi, Martey. All. Salmi

CORTICELLA: Malagoli, Bresciani (25’Go?redi), Brighi, Bovo, Barellini, Zucchini, Casadei (18’st Manieri), Landi, Rizzi, Ofoasi, Manara. A disposizione: Mezzadri, Ribello, Bonetti, Lo Giudice, D’Isanti,Gessaroli, Mezzadri. All. Nesi

Arbitro: Tedesco di Battipaglia

Reti: 37’ Formato, 42’ Guidone

Note: ammoniti Guidone, Barellini, Zucchini

Due su due per la Cittadella che dopo il Progresso elimina dalla Coppa Italia di D anche il Corticella nel debutto di San Damaso con i gol della premiata ditta Formato-Guidone e vola ai 32esimi di finale del 6 novembre contro il Lentigione, che ha vinto 2-1 sul Crema (al 5’ Akammadu per i lombardi, pari al 90’ di Gobbo e gol decisivo al 94’ di Babbi). Salmi ritrova Osuji e Tesa dall’inizio in mediana. In avvio Barellini salta Aldrovandi, arriva a tu per tu con Piga, prova la conclusione ma l’estremo difensore respinge in tuffo. Dopo un tentativo out di Formato su punizione, al 20’ Bovo impegna Piga da fermo. Poi da corner Aldrovandi svetta e Malagoli in tuffo neutralizza.

Il gol arriva al 37’ sugli sviluppi di un calcio da fermo, palla in area e Formato (seconda rete in 2 gare, nella foto l’esultanza) non sbaglia. Prima del riposo ancora Formato spara in porta, il portiere respinge e Guidone in tap in non perdona. Nella ripresa fuori Aldrovandi, dentro Sabotic in difesa. Bella discesa al 60’ sulla sinistra di Sardella, palla in mezzo, sfera che terrina sul fondo senza che nessuno intervenga. Ci prova l’ex Carpi Ofoasi per i bolognesi dalla media distanza, Piga respinge in tuffo. Corticella ancora vicino al ridurre le distanze, ci prova Rizzi ma Piga risponde presente. Ancora la formazione di Nesi pericolosa, un bel filtrante per il solito Rizzi, Piga allontana l’ultima minaccia della gara. E domenica al ’Braglia’ debutto di fuoco in campionato col Piacenza.