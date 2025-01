Coppa Terza categoria, c’è l’altra finalista. Ricorso respinto: la Pietraia sfiderà la Faellese

AREZZOAlla fine la seconda finalista della Coppa provinciale di Terza categoria è arrivata. Insieme alla Faellese ci sarà la Pietraia in finale che ha superato la Tuscar per la terza volta. La prima semifinale era terminata in parità senza l’esecuzione dei calci di rigore e quindi la gara era stata ripetuta con vittoria della Pietraia 6-5 ai rigori. La Tuscar però aveva ravvisato delle irregolarità nella distinta giallonera ed ha presentato ricorso ma fuori dai termini consentiti. Da qui la vittoria (questa volta anche legale) della Pietraia che vola in finale. Da stabilire ancora sia la data della partita che assegnerà il primo trofeo della stagione che l’impianto sportivo dove verrà disputato l’incontro. Intanto sul fronte della giusitizia sportiva arrivano 300 euro di multa allo Spoiano in Prima categoria per il contegno offensivo nei confronti del direttore di gara durante la gara, l’intervallo, al termine e al momento in cui il fischietto lasciava l’impianto sportivo.

Squalifiche a tempo, e per la precisione fino al prossimo mese di marzo per i dirigenti di Fulgor Castelfranco e Montemignaio, entrambi sanzionato per il comportamento ritenuto irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Quattro turni per il capitano del Pestello Nuzzi a causa di alcune proteste giudicate troppo veementi all’indirizzo del direttore di gara dopo il triplice fischio.