Coppa TERZA CATEGORIA. Faellese-Fortis al Comunale

Si assegna il primo trofeo della stagione questa sera allo stadio Comunale. Il principale impianto sportivo della provincia ospiterà, anche quest’anno, alle 20.45 la finale della coppa provinciale di Terza categoria. In campo le squadre di Faellese e Fortis Arezzo, con gli aretini di Mirko Latorraca (nella foto) al secondo anno di fila in finale. Obiettivo riscatto dopo quando accaduto dodici mesi fa per la truppa aretina che dovrà fare i conti con una Faellese che vuole impreziosire la propria bacheca. Calcio di inizio alle 20.45 con l’apertura della tribuna centrale. In caso di parità al 90’ spazio ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.