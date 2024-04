Coppa Terza. Levizzano, una dedica speciale: "Questa coppa è per Bonucchi»

È stato un giovedì di festa a Levizzano per il successo dei ragazzi di mister Giacobazzi nella finale della Coppa di Terza ’Città di Modena’ giocata a Castelfranco: l’1-0 sulla Monari Nasi porta la firma su rigore di Ciro Bevere. "Questo è un progetto nato due anni fa – spiega il presidente Marco Galli – con la rifondazione del Levizzano, ringrazio i ragazzi per questa vittoria che dedico al compianto Alessandro ’Bonnu’ Bonucchi che insieme a me aveva rifondato questa società". Bonucchi, ex vicepresidente e difensore del Levizzano, è scomparso a giugno del 2022, a soli 43 anni, travolto dal suo trattore a Stella di Serramazzoni. Il Levizzano prima della rinascita era arrivato fino in Prima categoria e ora sogna il salto in Seconda: i biancorossi verranno inseriti nella griglia delle 9 vincenti delle coppe provinciali che aspirano al ripescaggio (primo criterio la posizione in campionato), anche se avranno precedenza le 14 vincenti dei playoff provinciali. In Terza ’A’ la squadra di Giacobazzi è quinta con Eagles e Athletic Soligiano e già certa dei playoff, posizione non più migliorabile (la quarta Real Dragone è a +14).