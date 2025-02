Coppa toscana. Calci di rigore fatali. Cintolese eliminato. Carrara in semifinale

Una prova di spessore, contro la seconda forza del girone A di campionato. Stavolta però, dopo una partita combattuta chiusasi sul 2-2 per quel che riguarda i tempi regolamentari, i calci di rigori sono stati fatali. L’avventura del Cintolese in Coppa Toscana di Seconda Categoria si è chiusa ai quarti di finale: al Loik di Monsummano è passata la Carrarese Giovani, che con il 7-6 maturato alla lotteria dei rigori ha staccato il pass per le semifinali. E dire che proprio gli uomini di coach Avanzati erano riusciti a passare per primi, siglando la rete del vantaggio con Medori. La reazione degli ospiti si è concretizzata tramite Papi, che ha prima pareggiato e poi messo la freccia. Ad un quarto d’ora dalla fine, Morosi ha però ristabilito la situazione di equilibrio, vanificata tuttavia dai rigori. Rimane comunque la consapevolezza di aver tenuto testa ad una delle candidate al salto in Prima Categoria. E l’attenzione dovrà andare adesso alla sfida di campionato di domani contro la Virtus Montale.