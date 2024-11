Coppa toscana di prima categoria. Lo Scarlino supera per tre a uno l’Orbetello e si qualifica per gli ottavi di finale

Lo Scarlino batte a domicilio l’Orbetello per 3-1 e accede agli ottavi di finale di Coppa Toscana di Prima categoria.

Bella gara tra le due formazioni quella che va in scena al Vezzosi, che si sblocca al 36’ della prima frazione da Bigliazzi, che capitalizza una spizzata di Calabrese su cross di Mazzinghi. L’Orbetello arriva al pari al 14’ della ripresa con una punizione del numero dieci orbetellano Cerone, ma lo Scarlino dopo alcune azioni non sfruttate da una parte e dall’altra passa di nuovo in vantaggio al 34’ ancora con Bigliazzi, che sfrutta in contropiede un assist di Nelli. A questo punto della partita ’Orbetello si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma a trovare il gol nel finale è ancora lo Scarlino, che chiude sull’1-3 grazie al bel diagonale sul secondo palo di Antonini. ORBETELLO: Galimberti, Ranucci, Marcelli, Gamberoni (Del Vecchio), Del Prete, Ferrari (Ortiz), Scatena (Paruzza), Majuri (Leonardi), Sabatini, Cerone, Pagliuca (Superchi). A disposizione Tirabassi, Mancianti, Poccia, Troncarelli. Allenatore Federici.

SCARLINO: Bigoni, Mazzinghi, Moretti, Fabbri, Badjie Ya, Milianti, Bianchi (Nelli), Bigliazzi, Calabrese (Monterisi), Zaccaria (Battaglini), Antonini. A disposizione: Buzzegoli, Vento. Allenatore: Cavaglioni.

Arbitro: Ferrara di Piombino.

Reti: 36’, 34’st Bigliazzi, 14’ st Cerone, 47’ st Antonini. Note: espulsi Sabatini e Milianti.