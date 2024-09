Coppa Toscana di Prima categoria. Monterotondo, tre gol e un punto col Guasticce

Pareggio scoppiettante per il Monterotondo di mister Ferretti nel recupero della gara di Coppa Toscana di Prima categoria. La formazione rossoverde, impegnata sul campo "Ido Bosco" di Guasticce contro il Montenero, ha pareggiato 3-3 in rimonta ottenendo un punto nel triangolare di qualificazione. Maremmani sotto 2-0 in avvio, poi 2-1 col gol di Franchellucci, ma addirittura sul 3-1 ad inizio ripresa. Nel fnale però la squadra di Ferretti viene fuori e trova due gol che valgono il pari.

MONTENERO: Calloni, Monacizzo, Capone, Verani, Venuta, Vanni, Ficarra, Guidi, Novi, Angiolini, Amedei. A disposizione: Bertocci, Domenichini, Gelli, Di Grande, Tosi, Morrone. All. Ceccarini. MONTEROTONDO: Di Iorio, Nobile, Sanfilippo, Giordano, Manè, Caccio, Loizzo, Pazzagli, Regoli Diallo, Trocar. A disposizione: Salvetti, Balleri, Franchellucci, Ferrari. All. C. Ferretti.

Arbitro: Iacobellis di Pisa. Reti: 15’ Capone, 20’ Verani, 30’ Franchellucci, 10’st Gelli, 30’st Regoli, 35’st Trocar.