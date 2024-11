Coppa Toscana di Prima categoria. Orbetello e Scarlino, ne resterà solo una

Oggi alle 14,30 si disputerà l’incontro valido per il secondo turno (sedicesimi di finale) di Coppa Toscana di Prima categoria, che metterà di fronte i padroni di casa dell’Orbetello, primi in classifica in campionato, e il neopromosso Scarlino. Gara unica con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore, nel caso il punteggio al novantesimo sia di parità. I lagunari allenati da Federici nella fase a gironi si sono qualificati battendo in casa 3-0 il Fonteblanda (doppietta di Belardinelli e rete di Sabatini) e pareggiando al Maracanà di Porto Santo Stefano 1-1 con l’Argentario (rete di Troncarelli). Invece l’undici scarlinese guidato in panchina da Massimo Cavaglioni, si è qualificato eliminando il Fonteblanda battendolo in casa 2-1 (reti di Vento e Dierna) e il Venturina, superandolo in trasferta con lo stesso punteggio di 2-1 (doppietta di Bianchi). I favori del pronostico, logicamente, sono per la formazione di casa ma l’incontro si prevede più incerto e difficile di quanto si possa pensare. La partita sarà diretta dall’arbitro Simone Ferrara della sezione Aia di Piombino.