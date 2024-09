Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Lo Scarlino di mister Cavaglioni va a Venturina

In campo oggi le formazioni maremmane di Prima e Seconda categoria, impegnate nella Coppa Toscana delle rispettive categorie. In Prima il Monterotondo oggi alle 15.30 attende il Rosignano per la terza ed ultima sfida del triangolare di cui fa parte anche il Montenero: Rosignano con 3 punti, Monterotondo e Montenero con 1; chi vince quindi passa il turno. Alle 18 invece giocherà lo Scarlino di Cavaglioni (nella foto), impegnato a Venturina. Scarlino con 3 punti dopo la vittoria sul Fonteblanda che invece ne ha uno come i biancocelesti. Scarlino che con un pari accederebbe al secondo turno. Sempre alle 15.30 Argentario-Orbetello, con lagunari a quota 3, mentre santostefanesi e Sant’Andrea sono a quota 1. In Seconda categoria alle 19 si affrontano Manciano e Maglianese, con la Marsiliana già eliminata, le due formazioni possono entrambe passare ancora il turno. Alle 20.30 il Campagnatico ospita infine il Paganico per il ritorno dell’accoppiamento dopo che il team di Manzella aveva vinto 1-0 l’andata.