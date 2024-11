Coppa toscana di seconda categoria. Il Campagnatico Arcille e il Cinigiano vincono e passano al turno successivo

Campagnatico Arcille e Cinigiano passano al turno successivo di Coppa Toscana di Seconda categoria. A Campagnatico i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Roccastrada, con gli ospiti che hanno sprecato un rigore. Nella ripresa Lupetti e Ingrossi sono andati in rete per i biancoblù. CAMPAGNATICO ARCILLE: Pecchi, Mazzi, Amorfini, Baneschi, Giannerini, Cocciolo, Addis, Catella, Lupetti, Anselmi, Ingrossi. A disposizione: Liberali, Valentini, Coralli, Cardelli, Lupi, Tronchi. All. Manzella. ROCCASTRADA: Navarra, Perfetto, Subissati, Ottaviani, Guiggiani, Potini, Ferrandi, Lorenzini, Mureddu, Giagnoni, Belardi. A disposizione: Comparini, Boncioli, Boschi, Sgai. All. Biagetti. Arbitro: Sanità di Grosseto. Reti: 12’st Lupetti, 27’st Ingrossi. A Cinigiano è anche in questo caso la formazione di casa a passare il turno. Eliminato ai rigori il Sorano dopo che la sfida era terminata 1-1 ai tempi regolamentari conclusi con il gol di Picchiotti e di Romano nel recupero. Dal dischetto ha esultato la formazione di Margiacchi. CINIGIANO: Laudicino, Forni, Muzzi, Naldi, Colli, Sclano, Biancalani F., Gobbi, Romano, Bouchallikh, Di Franco. A disposizione: Borracelli, Danesi, Marzocchi, Vigni, Corridori, Bruni, Biancalani S. All. Margiacchi. SORANO: Silvestri, Zolla, Chiavarino, Menci, Filoni, Picchiotti, Dozi, D’Alessio, De Nicola, Nuvola, Baccelli. A disposizione: Procenesi, Comastri, Guidozzi, Radicetti, D’Egidio, Saleppico, Stendardi. All. Viviani. Arbitro: Gianni di Siena. Reti: Picchiotti, Romano.