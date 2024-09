Coppa Toscana di Seconda categoria. Si gioca Paganico - Campagnatico Arcille

Dopo la scorpacciata di reti di domenica, tornano in campo i dilettanti maremmani per un mercoledì sera alternativo. Si gioca infatti questa sera il posticipo della prima giornata di Coppa Toscana di Seconda categoria. Oggi alle 20.30 si disputa infatti l’incontro Paganico-Campagnatico Arcille, allo stadio "Uzielli" di Paganico. Dopo le sfide di domenica, restava da giocarsi questo incontro, visto come le due formazioni si erano accordate per giocare in posticipo, evitando il caldo di domenica pomeriggio. Si tratta di una sfida di andata, col match di ritorno in programma domenica. Le due formazioni quindi si sfideranno nel giro di quattro giorni nel tentativo di accedere ai trentaduesimi di finale di Coppa Toscana. Da una parte il Campagnatico Arcille di mister Francesco Manzella stasera sul campo dei bianconeri allenati da Gerardo Cocciolo. Dopo l’incontro di stasera domenica alle 15.30 le due formazioni si affronteranno a campo invertito.