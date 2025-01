Coppa toscana. Follonica, semifinale amara

Termina con la sconfitta per 3-1 la semifinale di Coppa Toscana di Calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano contro il Prato. Nella prima frazione le ragazze biancorossoblù rimangono molto compatte in difesa, ma una distrazione permette alle avversarie, con Bazzini, di passare in vantaggio. Nonostante il gol subìto le ragazze mostrano grande determinazione, cercando di affacciarsi nella metà campo avversaria, con tentativi da parte di Baila, Alocci, Falcini e infine D’Antoni. Arriva così il raddoppio con un gol di Torrini e la prima frazione di gioco si conclude sul punteggio di 0-2. Nella ripresa il Prato trova il tris con Innocenti. A pochi minuti dalla fine arriva il meritato gol della bandiera con Vincenti.

Follonica Gavorrano: Abate, Alocci, Baila, Bargelli, D’Antoni, Falcinelli, Falcini, Gobbi, Rinaldi, Vincenti, Zorzi. All. D’Antoni. Prato: Paoletti, Ingegneri, Innocenti, Borghesi, Lanzuise, Bini, Bazzini, Torrini, Pizzirani, Nannetti, Briccolani, Durante. Reti: Bazzini, Torrini, Innocenti, Vincenti.