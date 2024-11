Coppa toscana. Montaione in campo. Affronterà il Capanne

Impegno infrasettimanale oggi per l’Aurora Montaione, impegnata alle 14.30 a Capanne di Montopoli Valdarno nei sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Dopo aver eliminato ai calci di rigore nel turno precedente l’Avane, adesso i ragazzi di mister Razzanelli si trovano di fronte i rossoverdi, che si sono qualificati avendo la meglio dal dischetto sul Bellaria Cappuccini, e che in campionato occupano attualmente la quarta piazza con 19 punti e una sola sconfitta. Appena tre lunghezze sopra i valdelsani, che nel precedente dello scorso 13 ottobre hanno pareggiato 1-1 in casa.Anche oggi in caso di parità al novantesimo si procederà subito all’esecuzione dei calci di rigore.