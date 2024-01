Coppa Toscana Prima categoria. Il Massa Valpiana riceve la visita dell’Atletico Piancastagnaio

Il Massa Valpiana punta dritto alla doppietta coppa e campionato. La formazione allenata da Manuel Madau, leader del girone E di Prima categoria, oggi alle 15 ospita a Massa Marittima allo stadio Comunale "Elmi" l’Atletico Piancastagnaio per i quarti di finale della Coppa Toscana di Prima categoria. Massetani che ad oggi sono una delle migliori formazioni di tutta la Prima categoria toscana e amiatini che sono invece terzi nel proprio girone senese aretino. Sarà una sfida non semplice per i maremmani, visto come la squadra di Piancastagnaio è una di quelle arcigne ed ostiche, che arriverà per provare a passare il turno. Il Massa Valpiana, primo ed in fuga in vetta al campionato, ha le potenzialità anche per arrivare fino in fondo alla coppa. Questo il programma dei quarti di finale di Coppa Toscana: Massa Valpiana-Atletico Piancastagnaio, Chianti Nord-Bibbiena, San Giuliano-Selvatelle, Tempio Chiazzano-Albacarraia 1997.