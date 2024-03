Coppa toscana prima categoria. San Giuliano troppo forte, il Chianti Nord sconfitto a testa alta

Sconfitti, ma a testa alta. Nella finale di Coppa Toscana Prima categoria i pisani del San Giuliano battono 3-1 il Chianti Nord, ma i chiantigiani hanno dimostrato di essere una bella realtà giocando con orgoglio e determinazione. Il San Giuliano è squadra fortissima come dimostrano le 25 vittorie e 1 pareggio in 26 partite giocate e il campionato vinto con otto turni di anticipo. La partita ha visto un avvio migliore del San Giuliano che, sfruttando due indecisioni della difesa biancoverde, si porta sul doppio vantaggio con le reti all’11’ Pesci e al 16′ Veli, ma il Chianti Nord non molla e cerca di rientrare in gara.

Nella ripresa la squadra di mister Michelacci gioca alla pari degli avversari e riapre la sfida al 68’ con il rigore trasformato da Fiumi, ma dieci minuti dopo l’esperto Di Paola serve un assist a Ghelardoni che chiude i conti. Nel finale due espulsi nel Chianti Nord che termina in nove. Alla fine applausi per tutti dalle numerose tifoserie e premiazioni delle squadre. Una curiosità riguarda il Chianti Nord che sei anni fa aveva vinto la Coppa Toscana di Seconda categoria, sempre allo stadio Bozzi delle Due Strade, superando ai rigori il Montagnano e ottenendo la promozione in Prima.

La formazione del Chianti Nord: Magnelli, Danieli, M. Fortunati, F. Spiga, N. Fortunati, Paoli (24′ Fusi), Frassineti (79′ Calamandrei), Cordini, Virgili (46′ Merola), N. Spiga, Fiumi (88′ Papini). A disp. Canocchi, Russo, Porreca, Bini, Trentanovi. All. Michelacci.

F. Que.