Coppa Toscana Seconda categoria. Lo Scarlino riceve la visita dell’Impruneta Tavernuzze

Dopo il rinvio per maltempo di domenica lo Scarlino Calcio 2020 torna in campo. E lo fa oggi in Coppa Toscana di Seconda categoria. La formazione allenata da Cavaglioni infatti è attesa dai quarti di finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria: oggi al Nicoletti di Follonica, alle 15, arriverà l’Impruneta Tavernuzze. Domenica la capolista avrebbe dovuto giocare contro il Sorano, secondo, per il big match di giornata, ma a causa del terreno di gioco l’arbitro aveva deciso di rinviare la partita. "Siamo dispiaciuti di non aver potuto giocare – spiega il direttore sportivo dello Scarlino Piero Livaldi –. L’arbitro ha preso una decisione, ma per noi il terreno era praticabile e si poteva giocare, però ci siamo rimessi alla decisione insindacabile del direttore di gara che rispettiamo. Il rischio adesso è che venga recuperata nell’infrasettimanale. Il problema è affrontare una trasferta lunga come questa in mezzo alla settimana. Si tratta di due ore di strada per arrivare, è la trasferta più lunga del campionato. Speriamo nel recupero in un momento in cui abbiamo la possibilità di affrontarlo, ad esempio quando c’è la pausa domenica 24 marzo. Nell’infrasettimanale è difficile affrontare una lunga trasferta, anche perché i ragazzi lavorano. L’auspicio è quindi quello di giocare la gara in un momento consono per tutti".