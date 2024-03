Coppa toscana uisp. Luca Camilletti show e la Ferruzza cala il tris. Bianconeri al comando

Una splendida tripletta di Luca Camilletti ha consentito alla Ferruzza di espugnare il campo dell’Usap Poggibonsi, capolista nel campionato Uisp di Siena, nella quarta giornata della Coppa Toscana Uisp. Con questo successo i bianconeri di mister Mauro Parentini, che devono recuperare la sfida casalinga contro il Circolo Agrestone (secondo nel torneo senese proprio alle spalle dell’Usap), guidano la classifica con 7 punti insieme al Vico d’Elsa (altro team di Siena), che nell’ultimo turno ha battuto a sua volta 3-0 in trasferta proprio il Circolo Agrestone. Visto che alla finalissima si qualificano le prime due classificate a Jonathan Angerame e compagni, che nell’ultima giornata riposeranno, basterà non perdere il recupero per andare a giocarsi il trofeo.