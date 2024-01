Coppa Ultimo atto tra Low Street e Riolese

L’ultimo weekend prima della ripresa di tutti i campionati è dedicato ai recuperi e alla Coppa di Prima, Seconda e Terza Categoria. La partita clou del fine settimana è, naturalmente, la finale della fase provinciale della Coppa di Seconda Categoria. Alle 15 allo Stadio Comunale di Fusignano, si affronteranno Low Street Ponte Nuovo e Riolese Sportiva. Il Low Ponte anche lo scorso anno aveva partecipato alla finale, vincendo il titolo e viene da una serie di ottimi risultati: in semifinale ha superato 1-0 il Fornace Zarattini mentre nei quarti ha espugnato Lavezzola 2-1.

Più complesso, e solo dopo il ripescaggio, è arrivato il passaggio del secondo turno, con la sconfitta 6-4 ai rigori a San Pancrazio ma il sorteggio ha favorito i ravennati che sono così arrivati alla finalissima provinciale. Dal canto suo, la Riolese – risorta in estate dalle ceneri del Riolo Terme – al primo turno, nel doppio confronto ha eliminato l’Only Sport Alfonsine, dominando 5-2 in trasferta e perdendo in casa 1-0. Netto il successo al terzo turno sul Palazzuolo (3-0) mentre più lottata (2-1) la gara col Gs Romagna nei quarti. In semifinale, poi, i collinari sono passati 5-3 ai calci di rigore in quel di San Pancrazio. In caso di parità al 90’ si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore per l’assegnazione del trofeo. In ogni caso entrambe le finaliste sono già qualificate alla fase regionale che inizierà a breve, dopo la conclusione delle coppe di ogni provincia. In Prima Categoria, invece, sono in programma gli ottavi di Coppa: tra le qualificate anche due formazioni ravennati. La Virtus Faenza ospita i forlivesi dell’Edelweiss, mentre il Santagata Sport che brilla in coppa e fatica in campionato, sarà ospite dei ferraresi del Gallo. In caso di parità al 90’ ci calceranno direttamente i rigori. Le otto squadre superstiti giocheranno poi i quarti di finale.

Sempre per la Prima, nel girone E, quello della Virtus Faenza, ci sarà poi il recupero tra Porretta e Petroniano. Per quanto riguarda la Terza Categoria ravennate, domani si giocano le due semifinali del Trofeo Vitali, entrambe con inizio alle 14,30. Al "Sangiorgi" di Brisighella la squadra di casa ospita il Mezzano mentre sul sintetico del "Faccani" di Lugo i padroni di casa del Lugo 1982 se la vedranno con i Coyotes. Anche in Terza se persiste la parità al 90’ si calceranno i rigori. Programma. Coppa Emilia-Romagna, Prima Categoria (ottavi di finale, ore 14,30): La Dozza-Colombaro. Domani: Virtus Faenza-Edelweiss, Riccione-Young Santarcangelo, Gallo-Santagata Sport, Daino S. Croce-Povigliese, Quattro Castella-Solignano, Spes Borgo Trebbia-Casalese, Real Casalese-Polinago. Finale provinciale Coppa Seconda Categoria (ore 15, a Fusignano): Low Street Ponte Nuovo-Riolese Sportiva. Coppa Terza Categoria, semifinali (domani, ore 14,30): Brisighella Val Lamone-Mezzano, Lugo-Coyotes.