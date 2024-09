Coppa Valbisenzio e Vernio non si fanno male

Tra poco meno di due settimane sarà il campionato a reclamare tutta l’attenzione, visto che la prima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è già stata prevista per il prossimo 15 settembre (e le contendenti stanno già preparandosi, ultimando anche le ultime operazioni di mercato). Quasi tutte le formazioni di Prato e provincia sono tuttavia scese in campo ieri, con la Coppa Toscana che come di consueto ha rappresentato il debutto stagionale. E, fra "promosse" e rimandate, si può già tracciare un bilancio dei primi novanta minuti stagionali pur sapendo che non c’è nulla di definitivo.

Partendo ad esempio dalla Coppa Toscana di Prima Categoria, che proponeva due confronti intrapovinciali. Nel primo, Maliseti Seano e Casale e Fattoria hanno dato spettacolo affrontandosi a viso aperto a fermando il risultato sul 2-2. E la seconda partita sarà quindi Maliseti – Prato Nord.

Parte nel migliore dei modi anche l’avventura di Francesco Campolo al timone del CSL Prato Social Club: una doppietta di Pagnotta ha certificato il 2-1 sullo Jolo (rendendo ininfluente ai fini del risultato finale la marcatura di Bettazzi) e potranno fermarsi per una giornata in attesa di tornare in scena contro l’Albacarraia. Scendendo invece in Coppa Seconda Categoria, si è profilata una giornata da "segno X" stando perlomeno all’alto numero di pareggi. Fatta eccezione per il Montemurlo: il 2-0 interno inflitto alla Montagna Pistoiese e siglato da Confietto e Rubèn ha permesso al nuovo tecnico dei montemurlesi Filippo Ermini di cominciare questo suo nuovo percorso nel miglior modo possibile.

Chiesanuova – Galcianese si è chiusa invece sul 2-2 e la prossima tappa del triangolare dovrebbe quindi proporre un confronto fra Chiesanuova e Tavola. Altri pari, ma a reti bianche, quello concretizzatosi nel "derby della Vallata" fra Valbisenzio Academy (salita dalla Terza Categoria dopo aver vinto il campionato pochi mesi fa) e Vernio, con i vaianesi di mister Pulidori che domenica prossima dovrebbero quindi vedersela con la Pietà 2004.

Ben sei le reti prodotte dal confronto fra il Mezzana e il Sesto, considerando il 3-3 finale. Si profila quindi un altro "derby pratese" fra poco meno di una settimana, con il San Giusto neopromosso tramite ripescaggio (e detentore della Coppa Faggi). Il Poggio a Caiano ha sconfitto la Virtus Comeana, vincendo 1-0 fra le mura amiche. Polisportiva Naldi e La Querce saliranno infine sul ring nel prossimo weekend.

Giovanni Fiorentino