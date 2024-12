Correggese come l’Atalanta: bella e concreta. Brescello lieta sorpresa, Rolo in difficoltà

ARCETANA. Non perde la calma e centra il blitz sul fanalino di coda Castelfranco che assesta i biancoverdi a quota 22 punti a +6 dalla zona play-out. Il trainer Borghi, alla sua seconda esperienza in questa categoria, ha costruito una macchina affidabile quasi totalmente nuova dopo l’hurrà nei play-off dell’anno scorso. Si conferma bestia nera della Vianese, sorpresa fra le mura amiche dal penalty di Puglisi (6 timbri) provocato dall’ex di turno Bernabei. Alla ripresa del 5 gennaio cercherà una nuova impresa al "Borelli" contro la Correggese. Solidi. Voto 6.5.

SPORTING SCANDIANO. Riabbraccia la categoria dopo ben 13 stagioni grazie al trionfo nella Coppa Italia di Promozione. I rossoblù del confermato tecnico Baroni sapevano di dover soffrire e infatti chiudono il plotoncino di 4 squadre a quota 16 punti in piena zona play-out. Rompe il ghiaccio al "Torelli" solo a dicembre contro il Castelfranco e la salvezza dovrà passare anche dalle gare casalinghe. Fra le liete novelle il fantasista Luca Barbieri in buca 5 volte. Combattivi. Voto 6.

FABBRICO. Scossone a fine ottobre con l’esonero di mister Siligardi, sostituito con l’esperto Galantini, condottiero due anni fa della cavalcata in Promozione con trionfo super anticipato. Il bottino di 19 punti peggiora il giro di boa dell’anno scorso e sicuramente non può accontentare l’entourage biancazzurro. Da salvare il blitz nel derbyssimo di Rolo firmato Scappi-Zampino e l’altro colpo di dicembre sui big fidentini del Borgo San Donnino stesi sempre da Zampino. Attardati. Voto 5.

ROLO. Bottino davvero magro per un team ormai veterano della categoria. I 16 punti conquistati oggi costringerebbero la truppa di mister Ferraboschi a giocarsi la salvezza ai play-out. Per risolvere l’anemia in attacco, ha richiamato il sempre affidabile bomber Habib che ha risposto con 10 squilli, utili a incoronarlo vice-capocannoniere del girone. Amarcord. Voto 5.5.