Corri nella Maremma 2024: Maratonina di Natale a Orbetello, 10 km di corsa competitiva

Terzultimo atto del Corri nella Maremma 2024. Oggi si corre a Orbetello, la Maratonina di Natale (giunta alla sua quattordicesima edizione) sulla distanza di 10 chilometri. Partenza alle 10 da via Giacomo Leopardi.

È una gara podistica competitiva inserita nel circuito podistico Uisp, con percorso interamente pianeggiante e chiuso al traffico sulla pista ciclabile di Orbetello. Possono partecipare alla gara, tutti i tesserati Uisp, Fidal o altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato o in possesso della RunCard, in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso e con le norme di tutela sanitaria per la pratica sportiva agonistica "Atletica Leggera" vigenti. La partecipazione è aperta a tutti i nati 2006 e precedenti.

Quota d’iscrizione 10 euro con pacco gara garantito ai primi 200 iscritti con prodotti alimentari o altro. La gara sarà cronometrata mediante sistema manuale "Lega Atletica Leggera Uisp di Grosseto", e saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e primi tre uomini e donne delle categorie previste dal regolamento del Corri Nella Maremma 2024.

Intanto è stata rinviata a domenica 29 la Camminata di Bino degli Abati del Malia. A causa delle previsioni meteo negative per la giornata di oggi, la Uisp ha deciso di far slittare la quarta edizione della manifestazione organizzata con la collaborazione del Marathon Bike, del Comune e della Provincia di Grosseto, dell’Avis, dell’associazione Le Mura e del Centro Commerciale Naturale.

Si tratta di una passeggiata sportiva a passo libero aperta a tutti alla scoperta del centro storico cittadino, con partenza (alle 10) e ritorno in piazza Dante. La quota di iscrizione di 5 euro dà diritto a una bottiglia di vino della Cantina I vini di Maremma con speciale etichetta ricordo, pettorale e dà la possibilità di vincere premi a estrazione. Per informazioni segreteria Uisp, 0564417756, oppure 3281006698.