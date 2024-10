Corridonia, pari in trasferta. Cluentina, un passo avanti

CLUENTINA

1

CORRIDONIA

1

CLUENTINA: Rocchi, Buffalari (72’ Del Rosso), Giaconi, Kakuli (63’ Trobbiani), Menghini, Pagliarini, Troscè (67’ Torresi), Camilloni F., Pacini, Mancini, Camilloni M. (72’ Cappelletti). All.: Cicarè.

CORRIDONIA: Mazzocca, Garbuglia, Marinelli, Piccinini (56’ Misin), Del Moro, Dutto, Monti (68’ Mongiello), Pucci (77’ Daniele), Bellesi (82’ Romagnoli), Ruzzier, Atzori (85’ D’Angelo). All.: Fondati.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 3’ Monti, 13’ rig. Mancini.

Il Corridonia parte forte e al 3’ Ruzzier confeziona un delizioso assist per Monti che buca la difesa e trafigge Rocchi in uscita con un bel diagonale. La reazione della Cluentina è rabbiosa e il pareggio non si fa attendere. Al 12’ la punizione di Mancini viene impattata con un braccio da un giocatore in area, per l’arbitro è rigore. Le proteste dei rossoverdi sono veementi ma l’arbitro è irremovibile. Dal dischetto Mancini trasforma spiazzando Mazzocca che al 35’ neutralizza il tiro di Matteo Camilloni. La Cluentina spinge cercando il raddoppio ma non trova il modo per perforare la difesa.