Corsa playoff ad ostacoli. Seravezza gioca d’attacco

La rincorsa sul Tau (che gli è al momento davanti in classifica di un punto: 52 a 51) per il Seravezza è ad ostacoli, a partire dal duro match odierno col Poggibonsi. I leoni della Valdelsa domenica scorsa hanno schiantato 4-1 la seconda della classe Gavorrano e fanno paura. Ma il Seravezza è attrezzato per poter vincere questa partita e risalire nelle posizioni playoff che gli competono. Del resto lassù la classifica resta cortissima... ed i verdazzurri facendo un bel finale di campionato potrebbero anche arrivare più in su del quinto posto: il Livorno quarto, e in crisi interna, ad esempio è solo a +2 in classifica sui versiliesi; il Grosseto che punta a insediarsi in vetta al campionato è comunque soltanto a +3 sul Seravezza.

Oggi alle 15 al “Buon Riposo“ il match col Poggibonsi sarà diretto da Ravara di Valdarno, con assistenti Orsini di Pontedera e Materozzi di Arezzo. Il tecnico Christian Amoroso, oltre ai noti lungodegenti Maffei e Nannetti in difesa (reparto che da qualche settimana ha perso anche Fabio Maccabruni, trasferitosi al Nord per lavoro), deve fare pure a meno a centrocampo dello squalificato Simonetti (che sconta la 2ª delle 3 giornate di squalifica rimediate contro la Sangiovannese) e dell’infortunato Bedini (che per un contrasto in allenamento sabato scorso ha accusato un serio problema al rene ed ha finito anzitempo la sua stagione). Il dubbio di formazione è sul 2005 da schierare: in base a quello cambierà la posizione in campo di Putzolu.

Ecco la probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Salerno (2004), 28 Mannucci, 30 Coly (2003), 8 Ivani (2004); 17 Sforzi (2005) (7 Brugognone, 2005), 4 Granaiola; 11 Mugelli, 5 Putzolu, 10 Camarlinghi; 9 Benedetti.