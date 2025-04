Corsanico sfiora i playoff in Seconda categoria, pareggio con Villafranchese

In Seconda categoria sfuma proprio sul più bello, all’ultima curva, la qualificazione ai playoff per il Corsanico. I collinari sono stati comunque protagonisti di una grandissimo girone di ritorno. Ieri nel match interno contro la Villafranchese nell’ultima giornata della regular season la sfida è terminata 1-1 (di Poleschi il gol arancione) ed il punto non è bastato al Corsanico per arrivare sesto ed entrare così in griglia playoff. Infatti in questo girone A di Seconda categoria i playoff sono stati estesi fino alla sesta classificata (forbice di punti dalla terza permettendo) poiché la Carrarese Giovani seconda della classe era già promossa in Prima categoria tramite la Coppa regionale di Seconda che ha vinto. Così gli apuani di Massimiliano Incerti (ex allenatore del Seravezza in Serie D) sono saliti a braccetto con la Fivizzanese che ieri si è laureata campione in campionato mentre i playoff avranno le semifinali Migliarino Vecchiano-San Vitale Candia e Monzone-Villafranchese.

Il Corsanico di Gabriele Mazzei e del suo fido vice Gabriele Gemignani ieri a “Le Colline“ è sceso in campo con questo undici iniziale, col modulo 4-2-3-1: Lippi in porta; Ambrogi-Lari-D’Agliano-Maffei in difesa; i due Giunta (Edoardo e Gabriele) in mediana; Scevola-Poleschi-Gori terzetto sulla trequarti dietro l’atipica punta Giannotti, mancando sia bomber Da Prato sia Pellegrini come centravanti di peso.

Il Massarosa invece, che non giocava più per nessun obiettivo in questi ultimi 90 minuti stagionali, è andato a vincere 5-2 sul campo del Ricortola (squadra che farà il playout in posizione di vantaggio contro la Filattierese... mentre l’altra sfida per evitare la retrocessione in Terza sarà Atletico Carrara-Folgore Segromigno) grazie alla tripletta di uno scatenato Alessandro Cheli ed alla doppietta di capitan Leonardo Bartoli. Il 4-3-3 iniziale schierato dall’allenatore biancorosso Mauritanio Misuri è stato questo: Grande fra i pali; Malfatti, Lazzarini, Carmassi e Farnocchia linea a quattro dietro; Bartoli, Paolini ed Axel Misuri terzetto di centrocampo; Cheli, Christian Larini e Tomei tridente d’attacco. Il club biancorosso, che in questo 2025 festeggia l’anno del centenario, ora va in vacanza.