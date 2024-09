Corso per allenatori. Patentino Uefa A per Daniele Marinelli

C’è anche il maceratese Daniele Marinelli (foto), ex tecnico tra le altre di Maceratese, Montegranaro e Valdichienti Ponte, tra gli allenatori Uefa A, che hanno superato gli esami finali del corso. I neo tecnici avevano seguito tra giugno e luglio – nelle aule e sui campi di Coverciano – le 192 ore di programma didattico e ora con questa qualifica potranno guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera), le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla C inclusa. Tra i nuovi allenatori Uefa A ci sono anche gli ex azzurri Domenico Criscito e Alessandro Diamanti, l’ex azzurra ‘ragazza mondiale’ nel 2019, Rosalia Pipitone, Franck Ribery, Samir Handanovic, ex portiere di Inter e Udinese, e l’ex biancorosso Francesco Valiani.