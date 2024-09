Prato, a fine settembre parte il corso per diventare arbitro

Prato, 4 settembre 2024 - I numeri crescono di anno in anno, così come continua a calare l'età media della sezione. Il trend positivo però va reso costante, e così l'Aia Prato, l'associazione italiana arbitri, torna a promuovere anche per il prossimo autunno il nuovo corso per diventare arbitro di calcio. Le iscrizioni sono già aperte e possono candidarsi ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni. Le lezioni si terranno nella sede di via Roma 83, inizieranno entro fine settembre e dureranno circa due mesi e mezzo (le date saranno scelte di comune accordo fra i partecipanti). Al termine del percorso di spiegazione del regolamento ci sarà un esame teorico. Chi lo supererà passerà direttamente all'arbitraggio, con affiancamento di un tutor per le prime cinque partite dirette (è richiesta chiaramente una condizione atletica che consenta di correre fra i 70 e i 90 minuti in base alla categoria arbitrata).

L'obiettivo della sezione è quello di ripetere quantomeno gli exploit di iscrizioni degli ultimi due anni. Numeri che hanno portato ad avere 196 associati all'Aia Prato, di cui 115 effettivi. I direttori di gara sezionali, cioè che arbitrano partite provinciali e regionali sono invece 90. “I numeri sono buoni – spiega il presidente dell'Aia Prato, Francesco Santi - ma l'ambizione è quella di potere aumentare la pianta organica della sezione. Questo ci consentirebbe di potere lavorare maggiormente sulla qualità e sulla necessaria turnazione nei weekend. Ricordo che le partite da arbitrare ogni fine settimana stanno aumentando sempre di più, e questo significa avere un bisogno sempre maggiore di direttori di gara”.

La fascia maggiormente ambita a livello d'età da parte dell'Aia Prato è quella giovanile. Questo perché consente di lavorare sui ragazzi e di portarli negli anni anche a potere ambire a palcoscenici nazionali. Non a caso l'associazione sta portando avanti uno specifico lavoro nelle scuole del territorio, così da fare conoscere a quanti più studenti possibili le opportunità offerte dall'arbitraggio. Non solo. Sulla scia della possibilità del doppio tesseramento (cioè gli under 19 possono essere sia calciatori che arbitri) ci saranno anche degli incontri con le società di calcio del territorio, nei quali parlare delle novità regolamentari ma anche della possibilità di indirizzare i ragazzi alla carriera di direttore di gara. Ricordiamo, naturalmente, che i ragazzi in questione non potranno arbitrare le partite della squadra in cui sono tesserati come giocatori o dello stesso girone.

Il nuovo corso è aperto anche ai residenti nei comuni limitrofi dell’area metropolitana: su tutti Calenzano e Campi Bisenzio. Va sottolineato, inoltre, che diventando arbitri si ottengono crediti scolastici, la tessera federale che dà diritto all’ingresso allo stadio (dalla serie A in giù) dopo la richiesta di accredito, e tutto il materiale per scendere sul terreno di gioco. In più c'è un rimborso chilometrico per ogni partita diretta. “Diventare arbitro è un'occasione di crescita umana – prosegue Santi -. Un percorso che ti consente di gestire le pressioni, di prendere decisioni rapidamente, ma anche di frequentare un ambiente sano, dove ci si confronta costantemente e dove non si viene mai lasciati da soli. Un'opportunità che già tantissimi ragazzi hanno sfruttato e che ci auguriamo possa essere colta sempre di più”.

Intanto la sezione continua a raccogliere consensi su scala nazionale e internazionale. Per la nuova stagione sportiva Prato avrà un arbitro e un assistente internazionali: Alessio Berti e Debora Bianchi. In serie C troviamo Edoardo Mazzoni, Mattia Nigro e Samuele Andreano. Infine la serie A Elite di calcio a 5 con Mattia Landi. Per informazioni sul corso arbitri di Prato basta andare sul sito www.aia-prato.it, e cliccare sulla sezione ‘diventa arbitro’. Qui si aprirà un form con tutte le informazioni e con la richiesta di contatto, a cui farà seguito la chiamata dei responsabili dell’Aia di Prato.