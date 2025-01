Corticella, avanti tutta. Embalò Bian: prima tripletta

Splendida vittoria salvezza per il Corticella di Michele Nesi che, al ‘Biavati’, batte 4-2 la nobile decaduta Piacenza e abbandona così la zona retrocessione. Protagonista di giornata si è rivelato l’ultimo arrivato Embalò Bian che, prelevato dal Portogallo, è stato subito autore di una tripletta.

Il primo acuto del nuovo acquisto biancazzurro arriva dopo appena quattro giri di orologio: Zucchini e l’estremo difensore Greco pasticciano, con il numero 9 locale che si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla nel sacco. Il Piacenza si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari, ma, al 16’, una conclusione senza pretese di Suliani beffa il sempre incerto Greco e si infila in rete.

Poco prima della mezz’ora la formazione ospite riesce ad accorciare le distanze: Ruiz lavora un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo per l’accorrente Castelli che, in spaccata, sigla il 2-1. I padroni di casa non ci stanno e, sette minuti più tardi, riescono a ristabilire le distanze con un colpo di testa di Embalò Bian che entra in porta complice una sfortunata deviazione del numero uno ospite (che pochi minuti più tardi sarà sostituito dal titolare Franzini).

A inizio ripresa, il team di Stefano Rossini parte forte per cercare di riaprire l’incontro e, al 3’, gli sforzi profusi producono i frutti sperati: D’Agostino offre uno splendido pallone per l’appena entrato Stefanoni che, con un diagonale chirurgico, non lascia scampo a Mezzadri.

Scossa dal gol dal 3-2, la band di Nesi si rigetta generosamente in avanti e, al 10’, Mannucci è a dir poco provvidenziale nel salvare una conclusione a botta sicura di Casadei. Al 27’, dopo una super parata di Mezzadri su Santarpia, il Corticella trova il gol del definitivo 4-2: Santarpia compie un retropassaggio corto per Franzini, con il solito Embalò Bian che si avventa sulla sfera e, dopo aver saltato il portiere, la deposita in rete facendo esplodere di gioia i tifosi.