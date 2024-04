Corticella, Bertani firma il pari con un guizzo. La band di Miramari respira a tempo scaduto

di Nicola Baldini

BOLOGNA

Pari in zona Cesarini per il Corticella di Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, impatta contro la pericolante Borgo San Donnino grazie a un gol in pieno recupero del neoentrato Bertani. Quarto a quota 54, il team bolognese osserverà un turno di riposo domenica prossima visto che si sarebbe dovuto giocare con la Pistoiese ritiratasi dal campionato. I biancazzurri hanno ottime chance di centrare il secondo approdo consecutivo ai playoff: i punti di vantaggio sulla sesta della classe Forlì sono cinque a due partite dalla fine, con il Corticella che assisterà da spettatore alla sfida tra forlivesi e il Mezzolara nel prossimo turno. Ma, al di là di quello che sarà il risultato del match, bomber Trombetta e compagni avranno tutto tra le proprie mani nell’ultima, al ‘Biavati’ contro il Prato. Ma tornando alla cronaca della sfida contro il Borgo San Donnino, a portarsi in vantaggio, al 31’, è la formazione piacentina in piena bagarre per non retrocedere: è il centravanti Ferretti a girarsi bene in area e a freddare Martelli. Quattro giri di orologio più tardi, il Corticella riesce ad agguantare il pari. L’arbitro decreta un penalty per i padroni di casa per un tocco di mano in area di un difensore: sul dischetto si presenta Trombetta, che fa 1-1.

Nella ripresa, il Borgo si chiude con ordine per poi cercare di pungere in contropiede. Il nuovo vantaggio degli ospiti arriva, però, sugli sviluppi di una palla ferma. E’ il 5’ quando, su un corner dalla destra, Calmi si libera bene della marcatura e gonfia la rete. La band di Miramari si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari e, al quarto d’ora, un pericoloso cross tagliato attraversa tutta l’area avversaria senza che nessun avanti locale riesca a girarlo in rete. Nel quarto minuto di recupero arriva il pari: Trombetta fa sponda per Bertani che, con un gran colpo di testa, fa esplodere di gioia i supporter locali.